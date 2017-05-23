Mersin, maddeyle ilişkili ölüm istatistiğinde 6'ncı sırada

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mersin Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı'nda, Türkiye'de maddeyle ilişkili ölüm istatistiğine göre Mersin'in ilk 10 il içinde 6'ncı sırada olduğu açıklandı.

Prof.Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Kaya ve 48 kurumdan 92 temsilci katıldı. Uyuşturucu maddede arz ve talebin azaltılması, uyuşturucuyla mücadelede kurumlar arası koordinasyon, uyuşturucu kullananların tanı tedavi ve rehabilitasyonu ile uyuşturucuyla mücadelede medya ve sivil toplum örgütleri konularında çözümler aranacak olan çalıştayda, kentin maddeyle mücadele haritası hazırlanacak.

MERSİN 6'NCI SIRADA

Dünya bağımlılık raporuna göre, 2016 yılında dünyada 247 milyon insanın en az bir sefer uyuşturucu madde kullandığını gösterdiğini ifade eden Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, Türkiye'de en sık maddeyle ilişkili ölüm istatistiğinde, Mersin'in ilk 10 il içinde 6'ncı sırada olduğunu söyledi. 2013 yılı itibariyle Mersin'de madde kullanımına bağlı olarak 11 ölüm gerçekleştiğine vurgu yapan Prof.Dr. Şaşmaz şunları söyledi:

"Sosyo ekonomik dengesizliğin yanında ulaşım merkezi olmasından kaynaklı da bu risk artıyor. uyuşturucu ticaretinin dünyadaki boyutu 1.5 milyar dolar ve giderek artıyor. Bu sadece uyuşturucu trafiğinin parası. Bu insanların yaşadıkları sağlık sorunları ve sosyal sorunlarına harcadıkları paralar dahil değil. Bu trafiğin ardından cinsel istismar, çocuk istismarı, terör örgütü, mafya, silah kaçakçılığı ve kara para da var. Dünya nüfusunu 8 milyar kabul edersek nüfusun 32'de 1'i madde kullanmış. 29 Milyon kişi bağımlılıkla ilgili sorun yaşıyor ve sadece bu rakamın 6'da biri tedavi olabiliyor."

KONUMU UYUŞTURUCU RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Mersin'in Türkiye'de en çok göçe maruz kalan illerin başında olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, "Son 5 yıldır Ortadoğu'da yaşanan iç savaşlar nedeniyle dış göçün de önemli bir çekim merkezi olmuştur. Bu risk Mersin'in uluslararası yoğun bir deniz yolu ve beraberinde karayolu trafiği nedeniyle daha da artmaktadır. İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile uyuşturucuyla mücadelede işbirliği halindedir" diye konuştu.

Çalıştay, raporu hazırlandıktan sonra paylaşılacak.

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