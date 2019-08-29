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Mersin Limanı'ndaki gemide 23 kilo 749 gram kokain ele geçirildi
MERSİN Limanı'na yanaşan gemideki konteynerde 23 kilo 749 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 7 milyon 125 bin TL olduğu bildirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Amerika'dan gelip...
GÜVENLİK 29.08.2019, 13:59
MERSİN Limanı'na yanaşan gemideki konteynerde 23 kilo 749 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 7 milyon 125 bin TL olduğu bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Amerika'dan gelip Mersin Limanı'na yanaşan gemideki konteynerde yoğunluk tespit edildi. Konteyneri incelemeye alan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soğutucu motorunun bulunduğu bölümdeki kapağın altındaki gizli bölmede 20 paket halinde, toplam 23 kilo 749 gram kokain bulunduğunu tespit etti.
Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, uyuşturucunun değerinin 7 milyon 125 bin TL olduğu belirtildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Amerika'dan gelip Mersin Limanı'na yanaşan gemideki konteynerde yoğunluk tespit edildi. Konteyneri incelemeye alan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soğutucu motorunun bulunduğu bölümdeki kapağın altındaki gizli bölmede 20 paket halinde, toplam 23 kilo 749 gram kokain bulunduğunu tespit etti.
Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, uyuşturucunun değerinin 7 milyon 125 bin TL olduğu belirtildi.
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