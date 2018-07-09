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Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi

MERSİN'de polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerekleştirilen operasyonda, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisindeki TIR'da, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi...

Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi
MERSİN'de polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerekleştirilen operasyonda, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisindeki TIR'da, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisine operasyon yaptı. Gemide, Hollanda'dan polyester ve reçine yapımında kullanılan monomer adlı kimyasal madde yüklendiği bildirilen TIR, x-ray taramasından geçirildi. Taramada, TIR'da şüpheli yoğunluk belirlendi. Gemiden indirilen ve riskli değerlendirilen kimyasal madde taşıyan TIR'ı, ekipler incelemeye aldı.
420 MİLYON LİRALIK EROİN ÜRETECEKLERDİ
Gümrük Muhafaza ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, TIR'ın dorsesindeki plastik bidonların içinde, beyan edilen madde yerine, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen asetik anhidrit ile üretilecek eroinin değerinin ise 420 milyon TL olduğu bildirildi.
TIR'a el konulurken, sürücü Y.Ç., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Y.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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