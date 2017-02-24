Mersin İdmanyurdu üzerinden dolandırıcılık iddiası

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN İdmanyurdu Kulübü'ne gelir elde etmek amacıyla Valilikten alınan izinle Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) bünyesinde 7 yıldır toplanan ve yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu belirtilen parayı çalışanlardan Ö.Ö.'nün zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mersin İdmanyurdu Kulübü 7 yıl önce, limanda iş yapan firmalar, acente sahipleri ve giriş çıkış yapan araçlardan belirlenen bir ücretin alınarak destek amaçlı kendilerine aktarılması için Mersin Valiliği'ne başvuru yaptı. Valiliğin, 'olur' vermesiyle limanda çalışan kart sorumlusu Ö.Ö., paranın toplanıp kulübe aktarılmasıyla görevlendirildi. Ancak iddiaya göre 7 yıl içinde 30 milyon liraya ulaşan parayı kulübe aktarmayan Ö.Ö., zimmetine geçirdi. Olayın ortaya çıkmasıyla, inceleme başlatıldı.

KAYMAKAMLIK DOĞRULADI

Mersin Limanı Mülki İdare Amiri Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu, konunun araştırıldığını söyledi. Kaymakam Karahaliloğlu, "Böyle bir iddia var, konunun incelenmesi için limana gerekli işlemler yapılması için talimat verildi. Şimdilik konu inceleme safhasındadır" dedi. Bu arada, olayla ilgili soruşturma sürerken Mersin'de bir güzellik salonu işletmesi de bulunduğu ifade edilen Ö.Ö.'nün görev yerinin değiştirildiği belirtildi. Mersin İdmanyurdu borç içinde kıvranıp kümede kalma mücadelesi verirken, kulüp üzerinden dolandırıcılığın ortaya çıkması kentte günün konusu oldu.

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