Mersin Gümrüğü'nde kaçak telefonlar ele geçirildi

Mustafa ERCAN/ MERSİN, () - MERSİN'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 4 milyon 500 bin lira değerinde bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Habur Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan ve Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne sevk edilen cep telefonu yüklü TIR’da bulunan elekronik eşyaların, kullanılmış telefonlar ile değiştirildiğine ilişkin bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı X-Ray taramasına yönlendirip cep telefonlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, cep telefonlarının üretim hatası nedeniyle piyasadan toplatıldığı, bazılarının da Türkiye'de kayıtlı ürünler olduğu saptandı. Toplam 4 milyon 500 bin liralık kaçakçılığının engellendiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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