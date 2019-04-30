Mersin'deki 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

MERSİN'de polis tarafından sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrasında, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 'Süpürme' adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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