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Mersin'deki 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

MERSİN'de polis tarafından sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u, tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrasında,...

Mersin'deki 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama
MERSİN'de polis tarafından sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrasında, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 'Süpürme' adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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