Mersin'deki cinayette 5 Suriyeli tutuklandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta gürültü nedeniyle çıkan kavgada Hanifi İshak, komşusu Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Abdurrahman El Casm (21), İbrahim Alsatouf (23), Abdulcabbar El Casm (20), Casm El Casm (18), Omar Khatab (18), Yousuf El C. (14) ve Moustafa El C. (13) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Suriyeliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suriyelilerin, eşlerine baktığını ileri sürdükleri Hanifi İshak ile konuşmak için evine gittikleri bu nedenle aralarında çıkan kavgada İbrahim Alsatouf'un İshak'ı boğazından bıçakladığı ileri sürüldü.

Nöbetçi mahkemece Abdurrahman El Casm, İbrahim Alsatouf, Abdulcabbar El Casm, Casm El Casm ve Omar Khatab tutuklanırken yaşları küçük olan Yousuf El C. ile Moustafa El C. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya karışan 36 Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayın ardından mahallede Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırılar olmuş, 7 kişi yaralanıp 11 kişi gözaltına alınmıştı.

