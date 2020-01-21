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Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu
GÜVENLİK 21.01.2020, 15:44
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MERSİN'de, yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, serbest kalırken, 5'i de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Yasa dışı bahis oynatılan 10 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonda; 16 cep telefonu, 6 bilgisayar kasası, 1 laptop ile 7 bin 905 TL ele geçirildi. Operasyonlarda, 14 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, cumhuriyet savcısının talimatıyla 5'i de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Yasa dışı bahis oynatılan 10 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonda; 16 cep telefonu, 6 bilgisayar kasası, 1 laptop ile 7 bin 905 TL ele geçirildi. Operasyonlarda, 14 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, cumhuriyet savcısının talimatıyla 5'i de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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