Mersin'de uyuşturucu şebekesi çökertildi

MERSİN'de jandarmanın uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden, 23'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca; Mersin kent merkezi ile Diyarbakır bağlantılı olarak Erdemli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Erdemli, Toroslar, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 54 fişek eroin, 1 kilo 370 gram kubar esrar, 50 sentetik hap, 5 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silahlara ait 27 fişek ve mermi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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