Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Mersin'de uyuşturucu şebekesi çökertildi

MERSİN'de jandarmanın uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden, 23'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca; Mersin kent merkezi ile Diyarbakır bağlantılı olarak Erdemli ilçesinde uyuşturucu...

Mersin'de uyuşturucu şebekesi çökertildi
MERSİN'de jandarmanın uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden, 23'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca; Mersin kent merkezi ile Diyarbakır bağlantılı olarak Erdemli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Erdemli, Toroslar, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 54 fişek eroin, 1 kilo 370 gram kubar esrar, 50 sentetik hap, 5 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silahlara ait 27 fişek ve mermi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314