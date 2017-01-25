Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

MERSİN, () - MERSİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 22 ayrı operasyon yaptı. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden...

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

MERSİN, () - MERSİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 22 ayrı operasyon yaptı. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotim ekiplerince 16-22 Ocak döneminde 22 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 kilo esrar, 35 gram eroin, bin 950 captagon ile bin 279 paket kullanımı izne tabi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55