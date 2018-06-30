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Mersin'de Ulusal Marker ele geçirildi

MERSİN'de polis ekipleri, maddi değeri yaklaşık 600 bin TL olan ve 125 bin litre kaçak akaryakıtı millileştirmeye yetecek miktarda 'Ulusal Marker' ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Mersin'de Ulusal Marker ele geçirildi
MERSİN'de polis ekipleri, maddi değeri yaklaşık 600 bin TL olan ve 125 bin litre kaçak akaryakıtı millileştirmeye yetecek miktarda 'Ulusal Marker' ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda M.C.D., C.Ç. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, maddi değeri yaklaşık 600 bin TL olan ve 125 bin litre kaçak akaryakıtı millileştirmeye yetecek 1 litre 'Ulusal Marker' bulundu. Polis ürüne el koyarken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?
Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK’tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.

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