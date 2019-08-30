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Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 7 yaralı (3)
'ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ' Mersin'de S.K. yönetimindeki şeftali yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölü sayısının...
GÜVENLİK 30.08.2019, 20:08
'ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ'
Mersin'de S.K. yönetimindeki şeftali yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölü sayısının 5’e yükseldiği kazaya ilişkin jandarmanın soruşturması sürerken, yaşamını yitirenlerin N.K., N.T., M.T., M.K. ve Ş.Ö. olduğu öğrenildi.
Yaralılardan 3'ünün taburcu edildiği, diğer 7 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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