Mersin'de trafik kazası: 4 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mersin'de şeftali yüklü kamyonun kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.