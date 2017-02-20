Mersin'de tombalacılara kumar operasyonu

MERSİN'de bir kooperatife 4 saat arayla yapılan 2 operasyonda, tombala ile kumar oynadığı belirlenen 109 kişiye 24 bin 750 lira para cezası kesildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi'nde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda kooperatifte bulunan 69 kişi tombala oynarken yakalandı. Kooperatif binasında yapılan aramada 1 tombala üfleme fanı, 1 tombala çekiliş makinası, 90 tombala çekiliş topu, 130 tombala çekiliş kartı, 1 kamera ile çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi. İş yerinin kooperatif olduğuna dair her hangi bir belge ibraz edilemediği için kooperatif başkanı Ş.Ç. hakkında 'kumara yer temin etmek ve aracılık etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

4 SAAT SONRA YİNE YAKALANDILAR

Aynı mekanda tombala ile kumar oynatıldığı ihbarı üzerine 4 saat sonra yeni bir operasyon düzenlendi. İkinci operasyonda bu kez 40 kişi tombala ile kumar oynarken yakalanırken, binada yapılan aramada tekrar çok miktarda kumar malzemesi ele geçirildi. Her iki operasyonda tombala ile kumar oynadığı belirlenen 109 kişiye toplam 24 bin 750 lira para cezası kesilirken, kooperatif başkanı hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.



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