Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN, () - MERSİN'de, jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Ekipler, 1 FETÖ/PDY ve 3 PKK/KCK üyesi ile TKP/ML lehine propaganda yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.