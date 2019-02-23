Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı/ Ek fotoğraflar
23 Şubat 2019 Cumartesi 13:03
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