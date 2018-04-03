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Mersin'de Suriyeli YPG/PYD üyesi tutuklandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN’in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PYD adına, Kobani kentinde 7 ay faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Velat Muhammed (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...

Mersin'de Suriyeli YPG/PYD üyesi tutuklandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN’in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PYD adına, Kobani kentinde 7 ay faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Velat Muhammed (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Hatay’da yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli uyruklu Y.A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, terör örgütü YPG/PYD'nin eylemlerine katıldığı ileri sürülen, Kobani’de 7 ay eylemlerde bulunan Velat Muhammed'i gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Suriye uyruklu Muhammed'in sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Velat Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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