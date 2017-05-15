Mersin'de Suriyeli'lerin 'gürültü yapmayın’ cinayeti

Ali Ekber ŞEN- İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de Suriyeli'ler, 'Gürültü yapmayın, uyuyacağım' diyerek kendilerini uyarak 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra büyük gerginlik yaşanırken, Suriyeli aile mensupları zırhlı polis araçlarıyla sokaktan uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5007 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aile fertleri, komşuları Hanifi Hisak ve kardeşlerinin oturduğu evin önündeki merdivene oturup, nargile içerek yüksek sesle sohbet etmeye başladı. İnşaat ve narenciye bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Hanifi Hisak, bundan rahatsız oldu. Hisak, pencereden aşağıya bağırarak sabah işe erken gideceği için uyuduğunu, bu nedenle gürültü yapmamalarını istedi. Ancak Suriyeliler, iddiaya göre nargile sohbetini gürültü yaparak sürdürdü. Bunun üzerine öfkelenen Hanifi Hisak, aşağıya inip Suriyeli'lerle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gürültü üzerine Hanifi Hisak'ın evde bulunan kardeşlerinin de katıldığı kavga bir anda sokağa taştı. Hanifi Hisak, boynuna ve göğsüne isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Hisak, kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ZIRHLI ARAÇLARLA TAHLİYE EDİLDİLER

Kavga üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı polis aracı geldi. Polis ekipleri, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı ablukaya aldığı evde bulunan Suriyeli'leri zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırılırken, 5 kişiyi gözaltına aldı. Ancak, cinayeti işlediği öne sürülen ve polis tarafından kimliği belirlenen Suriyeli kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Suriyeli ailenin oturduğu evin önünde ve sokağın giriş ve çıkışlarında zırhlı araçlarla önlem alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EVE SALDIRMAK İSTEDİLER

Hanifi Hisak'ın, hastaneye akın eden yakınları, acı haberle yıkıldı. Polis, Suriyeli ailenin kirada oturduğu ve kimsenin bulunmadığı eve saldırmak isteyen Hanifi Hisak'ın yakınlarını güçlükle sakinleştirildi. Bu nedenle polisle yaşanan kısa süreli gerginlik aile büyüklerinin ara girmesiyle önlendi.

'EVLERİNİ SU BASTIĞINDA KARDEŞİM YARDIM ETMİŞTİ'

Öldürülen Hanefi Hisak'ın ağabeyi Mehmet Hisak gözyaşları içinde şunları anlattı:

"Kardeşim 40 dakika yerde uzandı, ambulans gelmedi. Sonra da ben arabamla hastaneye götürdüm. Bizim evin merdivenlerinde oturuyorlarmış. 16 kişi benim kardeşime vurmuş, şah damarından bıçaklamış. Kardeşimi önce dövmüşler ondan sonra bıçaklamışlar. Ben ambulansı arayıp 'Suriyeli'ler kardeşimi vurdu' dedim. Belki de bu yüzden ambulans gelmedi. Yağmur yağdığı zaman Suriyeli'lerin evini su bastı. Hanefi kardeşim bunları eve çağırıp 'Oturun' dedi. Ben ve kardeşlerim suyu kovalarla çıkardık, onlara da evimizi açtık. Kardeşim onlara kıyafet ve yemek veriyordu, gürültü yapmayın uyarısı canından etti."

3 hafta önce de bir başka mahallede Suriyeliler ile yöre sakinler arasında tartışmalar kavgaya dönüşmüş, Suriyeliler mahalleden çıkarılmıştı.



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