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Mersin'de Suriyeli anne ile kızı boğazları kesilerek öldürüldü

Mustafa İNSAN/ MERSİN, () - MERSİN'de Suriyeli 44 yaşındaki Ayşe Cuma ile evlatlık kızı 19 yaşındaki  Uvfa Naasan evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Olay, merkez Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydana...

Mersin'de Suriyeli anne ile kızı boğazları kesilerek öldürüldü

Mustafa İNSAN/ MERSİN, () - MERSİN'de Suriyeli 44 yaşındaki Ayşe Cuma ile evlatlık kızı 19 yaşındaki  Uvfa Naasan evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, merkez Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve inşaatta çalışan 46 yaşındaki Sabri Cuma, iddiaya göre, işten çıkıp saat 14.00'te evine geldi. Sabri Cuma, oturma odasında eşi Ayşe Cuma ile evlatlık kızları Uvfa Naasan'ın cesetlerini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisin yaptığı incelemede anne ile kızının boğazlarının kesildiği vücutlarında ise toplam 70'e yakın bıçak yarası olduğu saptandı. Yapılan incelemenin ardından anne ile kızının cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sabri Cuma, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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