Mersin'de seyir halindeki araç alev aldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeyken alev alan araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Hasan Cevher Köroğlu yönetimindeki 33 VLL 70 plakalı otomobilin motor kısmı, seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Hasan Cevher Köroğlu yara almadan kurtulurken, aractaki alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yangın nedeni ile D-400 Karayolu yarım saatliğine trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.



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