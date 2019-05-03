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Mersin'de sahte içki operasyonu

MERSİN'de polis ekipleri, bin 234 şişe farklı türlerde sahte içki ile 75 litre sahte rakı ele geçirdi. Sahte içkiye yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez...

Mersin'de sahte içki operasyonu
MERSİN'de polis ekipleri, bin 234 şişe farklı türlerde sahte içki ile 75 litre sahte rakı ele geçirdi.
Sahte içkiye yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde Ş.C.'ye ait bir depoya baskın yaptı. Aramalarda, bin 234 şişe sahte votka ve viski, 75 litre sahte rakı, 3 bin 376 boş şişe, 260 sahte TABDK bandrolü ile çok sayıda etiket ele geçiren polis, depo sahibini gözaltına aldı.
Öte yandan bir otomobilde de arama yapan ekipler, içki yapımında kullanılan 600 şişe etil alkole el koyup araç sahibi M.G. hakkında işlem başlattı.

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