Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Mersin'de sahte altın atölyesine baskın

Mustafa İNSAN / MERSİN () - MERSİN'de sahte altın üretimi yapıldığı iddiasıyla bir atölyeye düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır sahte ziynet eşyası ele geçirildi. Mersin polisi, merkez Yenişehir...

Mersin'de sahte altın atölyesine baskın

Mustafa İNSAN / MERSİN () - MERSİN'de sahte altın üretimi yapıldığı iddiasıyla bir atölyeye düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır sahte ziynet eşyası ele geçirildi.
Mersin polisi, merkez Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahte altın üretimi yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, altın atölyesinde yapılan aramada çok sayıda sahte ziynet eşyası, sahte altın üretiminde kullanılan bakır malzeme, altın ayar suyu, mihenk taşı, çok sayı altın patent damgası, altın işlemede kullanılan alet ve makineler ele geçirdi. Sahte altın operasyonu ile ilgili Ü.Ö., S.A., A.Ö. ve H.S.B. gözaltına alındı. Sahte altınların bir çok kuyumcuya satıldığı belirlenirken, sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246