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Mersin'de Roma ve Grek dönemi eserler ele geçirildi
MERSİN'de Roma ve Grek dönemine ait 27 parça tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin elinde...
GÜVENLİK 11.12.2019, 14:46
MERSİN'de Roma ve Grek dönemine ait 27 parça tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler merkez Yenişehir ilçesinde belirlenen adrese operasyon yaptı
Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli, Roma ve Grek dönemine ait 6 yüzük, 1 madalyon, 20 sikke olmak üzere toplam 27 parça tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Tarihi eserlere el konularak incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler merkez Yenişehir ilçesinde belirlenen adrese operasyon yaptı
Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli, Roma ve Grek dönemine ait 6 yüzük, 1 madalyon, 20 sikke olmak üzere toplam 27 parça tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Tarihi eserlere el konularak incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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