Mersin'de PKK/KCK operasyonu

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlenerek bir süre önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen zanlılara yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, 'terör örgütünün propagandası', 'terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarda faaliyet yürütmek', 'örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek' iddialarıyla 60 kişi yakalandı.

Sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 60 kişiden 26'sı, geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edilmiş, bu kişilerden 6'sı tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Bugün sorgulamaları tamamlanan ve aralarında 3 kadının da bulunduğu 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 11 kişinin sorgulamalarının devam ettiği bildirildi.

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