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Mersin'de PKK cephaneliği bulundu

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de referandum öncesi sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere toprağa gömülen terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ortaya çıkartıldı. Mardin'in Nusaybin İlçesi Ömeryan bölgesinde yapılan operasyonların...

Mersin'de PKK cephaneliği bulundu

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de referandum öncesi sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere toprağa gömülen terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ortaya çıkartıldı.
Mardin'in Nusaybin İlçesi Ömeryan bölgesinde yapılan operasyonların devamında, terör örgütü PKK'nın Mersin'in Tarsus İlçesi'nde toprağa gömülü silahlarının bulunduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mersin Bölge Başkanlığı işbirliği ile çalışma başlatıldı. Tarsus merkezde bir narenciye bahçesinde belirlenen adreste yapılan kazıda 24 kilo 545 gram patlayıcı madde, 126 litre sıvı patlayıcı, 8 adet kapsül, 8 adet el bombası, 4 adet kalaşnikof, bu silaha ait 12 şarjör, 360 adet fişek, 1 adet ateşleyici düzenek bulundu.
Ele geçirilen malzemelerin 16 Nisan'daki referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa yaratmak, huzur ve güven ortamını bozmak, Mersin'de özellikle, güvenlik güçlerine, hassas durumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla toprağa gömüldüğü belirlendi.

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