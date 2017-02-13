Mersin'de oyuncak tabancayla market soygunu

MERSİN'de oyuncak tabancayla girdikleri marketi soyan 4 şüpheli tutuklandı.Olay, Selçuklar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde ellerinde silah bulunan ve yüzleri maskeli olan 3 kişi, markete girdi. Market sahibi V.G.'yi etkisiz hale getiren şüpheliler, yazar kasadaki 1500 lira ile çelik kasadaki 650 dolar, 200 euro, 1500 lira ve bir cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine çevrede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren B.K., M.Y. ve M.G. ile araç sürücüsü M.T. yakaladı. Zanlılarla birlikte 1 tüfek, 3 farklı markalarda el telsizi, 3 cep telefonu, 1 oyuncak tabanca, 1 eldiven, 1 pasaport ele geçirdi.Tutuklanan 4 şüphelinin market soygununda tüfekle birlikte oyuncak tabanca kullandıkları, yakalanmamak için de güvenlik kameralarının kayıt cihazını da yaktığı ortaya çıktı.

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