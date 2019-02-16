Mersin'de nargile tütünü kaçakçılığı polise takıldı

MERSİN, () – MERSİN’de polisin yaptığı operasyonda 505 kilo kaçak nargile tütünü, 29 bin 45 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak nargile tütünü ve sigara kağıdının sürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde S.P. tarafından işletilen depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 505 kilo nargile tütünü, 29 bin 45 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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