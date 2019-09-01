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Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Murat Sarı (32) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Tarsus ilçesindeki Okukkoyağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ana yoldan ilçe merkezi istikametinde...
GÜVENLİK 31.08.2019, 22:44
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Murat Sarı (32) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Tarsus ilçesindeki Okukkoyağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ana yoldan ilçe merkezi istikametinde giden Murat Sarı yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Murat Sarı ve Mahmut Çelik'in (23) bulunduğu motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Murat Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mahmut Çelik ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin, yaralı Mahmut Çelik için mahallede kan bağışı kampanyası başlattı. Murat Sarı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Tarsus ilçesindeki Okukkoyağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ana yoldan ilçe merkezi istikametinde giden Murat Sarı yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Murat Sarı ve Mahmut Çelik'in (23) bulunduğu motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Murat Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mahmut Çelik ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin, yaralı Mahmut Çelik için mahallede kan bağışı kampanyası başlattı. Murat Sarı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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