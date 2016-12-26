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Mersin'de lüks villada hint keneviri yetiştiriyorlarmış

MERSİN'de lüks villada özel sistemle hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Villayı kiralayan şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Mezitli İlçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki...

Mersin'de lüks villada hint keneviri yetiştiriyorlarmış
MERSİN'de lüks villada özel sistemle hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Villayı kiralayan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Mezitli İlçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi. Lüks binanın her yerinde hint keneviri yetiştirmek için özel sistem kurulduğu belirlendi. Villanın salon kısmına güneş panelleri ile ve havalandırma sistemlerinin yapıldığı, böylece hint keneviri yetiştirildiği anlaşıldı. Yapılan aramada 500 gram hint keneviri tohumu, 10 gram esrar, 67 adet kenevir bitkisi ile hint keneviri ele geçirildi. Havalandırma, filtreleme ve ısı sistemine ait teknik donanımlar, kimyasal maddeler kaçak elektrik panosu ve termostatlar da el konuldu.
Villayı kiraladığı belirlenen Mehmet K., tutuklandı.

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