Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Mersin'de kayboldu, Antalya'da otelde kalp krizinden öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - MERSİN'de kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hasan Zeki Eryiğit, Antalya'da kaldığı otelde ölü bulundu. Eryiğit'in, kalp krizinden öldüğü saptandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi, Ziya Gökalp...

Mersin'de kayboldu, Antalya'da otelde kalp krizinden öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - MERSİN'de kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hasan Zeki Eryiğit, Antalya'da kaldığı otelde ölü bulundu. Eryiğit'in, kalp krizinden öldüğü saptandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Temizlik için odaya giren otel görevlisi, Hasan Zeki Eryiğit'in iç çamaşırıyla tuvalette hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Eryiğit'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp olarak arandığı belirlenen Hasan Zeki Eryiğit'in kalp krizinden öldüğü belirtildi. Eryiğit'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246