Mersin'de kayboldu, Antalya'da otelde kalp krizinden öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - MERSİN'de kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hasan Zeki Eryiğit, Antalya'da kaldığı otelde ölü bulundu. Eryiğit'in, kalp krizinden öldüğü saptandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez İlçesi, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Temizlik için odaya giren otel görevlisi, Hasan Zeki Eryiğit'in iç çamaşırıyla tuvalette hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Eryiğit'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp olarak arandığı belirlenen Hasan Zeki Eryiğit'in kalp krizinden öldüğü belirtildi. Eryiğit'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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