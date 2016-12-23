Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki
Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz
"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda"
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü

Mersin'de kardan çöken ahırlardaki 125 koyun telef oldu

Murat SÖZERİ/MERSİN, () - MERSİN'in Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ahırların çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu. Mut ilçe merkezinde 70 santim, yayla mahallelerinde 1 metreyi geçen kar nedeniyle...

Mersin'de kardan çöken ahırlardaki 125 koyun telef oldu

Murat SÖZERİ/MERSİN, () - MERSİN'in Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ahırların çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu.
Mut ilçe merkezinde 70 santim, yayla mahallelerinde 1 metreyi geçen kar nedeniyle birçok işyerinin tenteleri çökerken ilçede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. İlçeye bağlı Kırkkavak ve Köselerli mahallelerinde ağıl ve çatının altında kalan 125 küçükbaş hayvan telef oldu. Mut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kırkkavak mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Baştuğ'un 45, Köselerli mahallesinde besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Yavuz'un ise 80 hayvanı telef oldu. İlçeye bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerin yollarında da Mut Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı, Arslanköy, Fındıkpınarı, Ayvagediği, Bekiralan, Soğucak, Kepirli'de 2 gündür süren yağış yolların kapanmasına neden olurken hayatı da olumsuz etkiliyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55