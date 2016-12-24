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Mersin'de kar yüksek kesimlerde hayatı felç etti

MERSİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarının yolları ulaşıma kapanırken, yüksekliği yer yer 1.5 metreyi bulan kar nedeniyle, mahallelerdeki hastalar, Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla...

Mersin'de kar yüksek kesimlerde hayatı felç etti

MERSİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarının yolları ulaşıma kapanırken, yüksekliği yer yer 1.5 metreyi bulan kar nedeniyle, mahallelerdeki hastalar, Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren soğuk hava, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bırakırken, Mersin de beyaza büründü. 13 ilçenin tamamında yüksek kesimler ve kırsalda kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı Koordinasyon Şube Müdürlükleri, kar yağışı ile birlikte çalışmalara başladı. 970 personelle 24 saat boyunca görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçede 180 iş makinesi, kepçe, çekici ve 150 kamyon ve pikap ile yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Erdemli'de devam eden karla mücadele çalışmaları sırasında kendilerine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, 5 saat süren çalışma sonucu ulaştıkları Büyük Sorgun Mahallesi'nde oturan ve sancısı tutan hamile Rukiye Serin ile yüksek ateş nedeniyle yardım bekleyen 2 aylık Umutcan Çangal ve 2 yaşındaki Mira Uslu'u hastaneye ulaştırdı. Gülnar İlçesi'nin Kurbağa Mahallesi Kaplantaşı mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan Muhammed Güneş, Nazım Gül, Mustafa Gül ve Gülizar Gül, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine ulaştırıldı. Mut'ta ise kar yağışı sebebiyle ailesiyle birlikte dağda mahsur kalan çoban ve 150 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, yer yer devam eden kar yağışına rağmen yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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