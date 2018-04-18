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Mersin'de kaçakçılık operasyonları

MERSİN, () - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 36 iş yerine eş zamanlı olarak kaçak ve sahte malzeme operasyonu yaptı. KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak...

Mersin'de kaçakçılık operasyonları

MERSİN, () - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 36 iş yerine eş zamanlı olarak kaçak ve sahte malzeme operasyonu yaptı.
KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak operasyonda, bit pazarı ve hamam sokağı diye tabir edilen pasajdaki iş yerleri arandı. Operasyon sonucunda, 10 iş yerinden toplamda 14 bin 182 adet cinsel içerikli hap, 2 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 850 adet içi dolu makaron, 322 adet sigara likiti, 50 adet elektronik sigara, 12 adet elektronik sigara parçası, 9 kilogram nargile tütünü, 4 adet elekronik sigara makinası olmak üzere toplamda 24 bin 469 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. İfadesi alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.
Öte yandan kaçak ve sahte malzemelere yönelik yapılan çalışmalarda ekipler, sürücülüğünü M.A. A.'nın yaptığı 31 MA 897 plakalı araçta arama yaptı. Araçta 2 bin 250 şişe 50 cl değişik markalarda sahte parfüm, 730 şişe 5 cl değişik markalarda sahte esans ve aynı şahsın iş yerinde yapılan aramada 20 şişe değişik marka ve ebatlarda sahte parfüm olmak üzere toplamda 3 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Şüpheli olarak H. K. ve D.A.K. isimli şahıslar da yakalanırken, 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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