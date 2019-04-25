Mersin'de kaçak ve sahte içki operasyonu

MERSİN’de düzenlenen kaçak içki operasyonunda kaçak etil alkol ve içki yapım kitleri ile etiket ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler H.C.’ye ait merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki depo ile merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Denetimlerde değişik marka ve ebatlarda toplam 725 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı etil alkol, 1290 adet içki yapımında kullanılan rakı-votka-viski kitleri, 2925 adet rakı-votka-viski kitleri şişelerine ait yapışkanlı etiket ele geçirildi. Şüpheli H.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOĞRAFLI