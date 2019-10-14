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Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı
MERSİN’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin...
GÜVENLİK 14.10.2019, 16:08
MERSİN’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı operasyonda izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet hilti, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser, 3 adet hilti ucu, 1 adet elektrik uzatma kablosu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı operasyonda izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet hilti, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser, 3 adet hilti ucu, 1 adet elektrik uzatma kablosu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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