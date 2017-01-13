Mersin'de Iraklı gence 14 kurşun

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de Irak uyruklu 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce Irak'tan Mersin'e gelerek kiraladığı evde tek başına yaşamaya başlayan Yasir Muvvafoğ Cabbar, sokakta henüz kimliği saptanamayan bir kişi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden Cabbar olay yerinde öldü. Cabbar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kaçan saldırganı arıyor.

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