Mersin'de insan kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyede

MERSİN'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan, aralarında insan kaçakçılığı suçundan 5 ayrı ülkece aranan organizatör T.K.’nin de bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T. K. isimli organizatörün irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte göçmenleri sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin, göçmenleri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. 1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 Mart günü Suriye uyruklu 113 göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edeceklerini belirledi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucunda göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk toplam 113 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı suçundan 5 ayrı ülke tarafından aranan T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



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