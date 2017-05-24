Mersin'de iki araçta kaçak sigara ele geçirildi

MERSİN, () - MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 araçta zulalanmış 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden getirilen kaçak sigaraların kentte satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Akdeniz İlçesi D-400 Karayolu'nda uygulama yapan polis, 2 aracı sürücülerinin şüpheli hareketlerinden dolayı durdurarak arama yaptı. Araçlardan birinde koltuğun altı diğerinde ise tavandaki zulada toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılığı ile ilgili araç sürücüleri V.Ö ile O.G, gözaltına alındı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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