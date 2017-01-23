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Mersin'de FETÖ sanıkları Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yargılanmasına başlandı

MERSİN’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Haluk...

Mersin'de FETÖ sanıkları Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yargılanmasına başlandı
MERSİN’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile eski Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun da bulunduğu 11'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.
32 sanığın 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması Mersin 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma basın mensupları ve izleyicilere kapalı olarak görülürken, mahkemenin bulunduğu katta güvenlik önlemi alan polisler, adı listede bulunanlar dışında koridora kimseyi almadı. Yoğun güvenlik önlemi altında görülen duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan 8'inin ifadeleri alındı. Hatay ve Osmaniye cezaevlerinde bulunan eski Genel Sekreter Tunçsu ile eski Özel Kalem Aydoğdu'nun da aralarında olduğu tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptı. 3 gün sürmesi planlanan duruşma, kalan ifadelerin alınması için yarına ertelendi. 








 

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