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Mersin'de FETÖ operasyonu: 31 iş adamı gözaltında

MERSİN, () - MERSİN’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 31 iş adamı gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY...

Mersin'de FETÖ operasyonu: 31 iş adamı gözaltında

MERSİN, () - MERSİN’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 31 iş adamı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt faaliyeti yürüttüğü ve finans sağladıkları iddiasıyla 46 iş adamı hakkında gözaltına kararı verildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, iş adamları Abdullah B., Mehmet B, İsak İ, Erhan G., Mustafa G, İbrahim O., Osman Y., Yasin E., Mehmet İ., Süleyman O., Çetin B., Erhan I., Recep Ö., Fayik Ç., İrfan B., Ali T., Bünyamin D., Hasan A., Veysel Umut Ç., Kenan İ., Hasan İ., Ali K., Emrah B., Ali M., Faik B., Murat H., Kadri T., Mustafa D., Demet D., Sebahattin Ö. ve Mahmut Ö. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 52 adet fişek, 4 adet ruhsatlı tabanca, 5 adet şarjör, bin 626  tabanca fişeği, Fetullah Gülen'e ait CD ve 1 dolar ile çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildiği bildirildi. Yakalama kararı bulunan 15 firari şüpheliden 6'sının yurt dışında olduğu, 9'unun ise arandığı belirtildi.

 

 

 

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