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Mersin'de FETÖ operasyonu: 13 askere gözaltı

MERSİN'de, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 2’si görevden ihraç, 13 asker gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre...

Mersin'de FETÖ operasyonu: 13 askere gözaltı
MERSİN'de, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 2’si görevden ihraç, 13 asker gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, bazı askerlerin, örgütün 'sözde' mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlendi. Örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 2’si subay, 11’i astsubay, toplam 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin meslekten ihraç edildiği, diğerlerinin görevde olduğu belirtildi.

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