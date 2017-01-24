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Mersin'de FETÖ'den 17 işadamı tutuklandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 işadamı...

Mersin'de FETÖ'den 17 işadamı tutuklandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 işadamı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şikayetçi, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak yaklaşık 15 gün önce 46 iş adamına yönelik operasyon yapıldı. 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlenen iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Geçen hafta sorguları tamamlanan 17 şüpheli tutuklandı, kalan 17 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Geç saatlere kadar süren ifadelerinin ardından Hasan Akkök, Hasan İlhan, İrfan Bayramoğlu, Kadir Kohumcu, Kenan İlhan, Mahmut Özbilici, Mehmet Başyurt, Mehmet İlhan, Recep Özdemir, Sebahattin Özbilici, Süleyman Oğuz, Veysel Umut Çinici, Yasin Ekici, Çetin Battal, Erhan Iışık, Aydın Anıl Uğur ve Yalçın Karagülle tutuklandı.
Operasyon kapsamında firarı 12 şüpheli ise aranıyor.

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