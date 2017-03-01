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Mersin'de FETÖ davasında 6 tahliye

MERSİN’de FETÖ/PDY'nin, Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 32 kişinin yargılandığı davada, 6 kişiye tahliye kararı çıktı. Mersin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde...

Mersin'de FETÖ davasında 6 tahliye
MERSİN’de FETÖ/PDY'nin, Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 32 kişinin yargılandığı davada, 6 kişiye tahliye kararı çıktı.
Mersin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 32 sanığın, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci celsesine sanıklar ve avukatları katıldı. Yaklaşık 10 saat süren duruşma basın mensupları ve izleyicilere kapalı görüldü. Mahkemenin bulunduğu katta güvenlik önlemi alan polisler, adı listede bulunanlar dışında koridora kimseyi almadı. Duruşmada yapılan savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile Zabıta Daire eski Başkanı Yaşar Aksoy hakkında ev hapsi şartı ile, Aşkın Günay, Tevfik Dinçer, Fuat Kurt, Danyel Yalçın hakkında ise şehir dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Erkan Karaaslan, Mustafa Şahin ve Mehmet Türkmen’in ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. 

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