Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Mersin'de etil alkol baskını

MERSİN’in Mut ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından bir tekel büfesine yapılan baskında, etil alkol ile alkol yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Mersin'de etil alkol baskını
MERSİN’in Mut ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından bir tekel büfesine yapılan baskında, etil alkol ile alkol yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Merkez Pınarbaşı Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil alkol indirildiği bilgisi alan polis, iş yerinde yaptığı kontrollerde 144 adet etil alkol ile içki yapımında kullanılan 40 adet votka kiti 20 adet malt kiti 2 adet anason kiti ele geçirdi.
Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, etil alkollerin Adana’da bir ambardan yüklendiğini, Silifke ilçesinde de bir tekel büfesine 1260 adet daha etil alkol indirildiği tespit etti.

Adana ve Silifke Emniyet Müdürlüğüne verilen bilgi üzerine Silifke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 1260 adet etil alkol ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

 


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.