Mersin'de etil alkol baskını

MERSİN’in Mut ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından bir tekel büfesine yapılan baskında, etil alkol ile alkol yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.Merkez Pınarbaşı Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil alkol indirildiği bilgisi alan polis, iş yerinde yaptığı kontrollerde 144 adet etil alkol ile içki yapımında kullanılan 40 adet votka kiti 20 adet malt kiti 2 adet anason kiti ele geçirdi.Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, etil alkollerin Adana’da bir ambardan yüklendiğini, Silifke ilçesinde de bir tekel büfesine 1260 adet daha etil alkol indirildiği tespit etti.Adana ve Silifke Emniyet Müdürlüğüne verilen bilgi üzerine Silifke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 1260 adet etil alkol ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.