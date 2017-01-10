Mersin'de CHP'li eski başkan ve ekibinin yargılanmasına devam edildi

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN'de aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Macit Özcan'ın da bulunduğu 48 sanığın ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, organize suç örgütü kurma iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının Macit Özcan'ı tutuklama talebini reddetti.

Eski Başkan Macit Özcan ile kardeşleri Tacit ve Sacit Özcan, oğlu İlker Özcan, müteahhitler Erol Avgören, Cengiz Akray ve belediye çalışanlarından oluşan 48 tutuksuz sanığın yargılanmasına Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 2011- 2014 döneminde 'İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet, organize suç örgütü kurmak' iddiası suçlanan Macit Özcan duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, kefalet ücretlerinin iadesi ve adli kontrol şartının ortadan kaldırılmasını talep etti. İddia makamı savcı ise, olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda çelişkiler olduğunu, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını, kefalet ücretlerinin iadesi ve adli kontrol taleplerinin reddedilmesini istedi.

Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklardan Macit Özcan, oğlu İlker Özcan, Fen İşleri Daire Başkanı Abbas Sayılır, müteahhitler Erol Avgören, oğlu Tolga Avgören, Metin Akray ve kardeşi Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak, tutuklanmalarını, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen usulsüz dinleme davasının da bu dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, yeni bilirkişi raporu talebinin daha sonra değerlendirmeye alınmasını, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yasa dışı dinleme dosyasının da incelenmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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