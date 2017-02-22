Mersin'de Bylock'u 7 asker adliyeye sevk edildi

Mustafa İNSAN / MERSİN, () - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına 7 eski asker adliyeye çıkarıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen astsubay ve uzman çavuşluktan ihraç edilen 7 eski asker, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
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