Mersin'de 'Bylock'cu polisler adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR
Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi. Polisler, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi. Polisler, cezaevine gönderildi.
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:42
TUTUKLANDILAR
Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi. Polisler, cezaevine gönderildi.
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