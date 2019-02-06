Mersin'de aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan H.D., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.
Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen H.D.'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kurşunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyene ekipler, H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen H.D.'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kurşunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyene ekipler, H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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