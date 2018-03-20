Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

Mersin'de araç içerisinde fuhuş yapanlara suçüstü

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, bir araç içinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, 2'si kadın 5 kişiyi yakaladı. Merkez Akdeniz ilçesindeki metruk binalar çevresinde kadınların para karşılığında araç içinde ilişkiye girdiğini...

Mersin'de araç içerisinde fuhuş yapanlara suçüstü

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, bir araç içinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, 2'si kadın 5 kişiyi yakaladı.
Merkez Akdeniz ilçesindeki metruk binalar çevresinde kadınların para karşılığında araç içinde ilişkiye girdiğini tespit eden Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Fuhuş yapıldığı sırada baskın yapan polis, 4 kişiyi araç içinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında 'fuhuş yapmak'tan işlem yapılırken, kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314